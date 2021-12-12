Украина

"Горняки" проведут в отпуске ровно один месяц (до 13 января), после чего отправятся в Турцию.

Донецкий Шахтер ушел на зимние каникулы, которые продлятся до 13 января 2022 года.

Сегодня "горняки" провели общекомандное собрание, на котором Роберто Де Дзерби произнес короткую речь, в которой поблагодарил футболистов за первую часть сезона, отметил, что это был достаточно сложный период, после которого важно хорошо отдохнуть и правильно подойти к еще более напряженной второй половине.

Отметим, что на собрании отсутствовал Марлос, о расставании с которым дончане объявили ранее.

Теперь Шахтер соберется 13 января и после трехдневного медосмотра отправится на зимние сборы в Турцию.