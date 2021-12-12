Украина

Опытный футболист завершил свой более чем семилетний период выступлений за клуб.

Контракт украинского полузащитника донецкого Шахтера Марлоса завершается в последний день уходящего года, однако стороны сошлись на том, чтобы не продлевать свои отношения в дальнейшем.

Как итог, заключительный официальный матч "горняков" в 2021 году, в котором они обыграли на выезде Александрию (2:1), мог бы стать последним для 33-летнего футболиста в клубной футболке, однако он так и не попал в заявку Роберто Де Дзерби, поэтому остановил свои выступления на встрече Лиги чемпионов УЕФА против молдавского Шерифа (1:1).

С помощью публикации на официальном сайте, Шахтер поблагодарил своего игрока за преданность клубу, в составе которого он выступал с лета 2014 года.

На счету Марлоса в итоге оказалось восемь сезонов в обойме "оранжево-черных", за которые он успел принять участие в 287 матчах, благодаря чему вошел в топ-25 футболистов в истории клуба по количеству сыгранных поединков.

Полузащитник оформил 74 гола во всех турнирах, что обеспечило ему 11 место в рейтинге клубных бомбардиров, рядом с такими памятными для "горняков" исполнителями, как Луис Адриано, Андрей Воробей, Виталий Старухин, Михаил Соколовский, Брандау, Алекс Тейшейра, Игорь Петров, Сергей Ателькин, Виктор Грачев и Олег Матвеев.

За время выступлений за "оранжево-черных" Марлос собрал 12 комплектов наград: 4 победы в чемпионатах Украины (2017 – 2020), Кубке Украины (2016 – 2019) и Суперкубке Украины (2014, 2015, 2017, 2021).

"Руководство ФК Шахтер, тренерский штаб, футболисты, сотрудники и болельщики благодарят Марлоса за проведенные в команде годы, самоотдачу, профессионализм, креатив, забитые мячи и ассисты. Желаем успехов и всего наилучшего!", — гласит заявление клуба.

Напомним, что недавно стало известно о том, что украинец ведет переговоры с Атлетико Паранаэнсе о возможном продолжении карьеры в данном бразильском клубе.