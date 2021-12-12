Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Черноморец — Металлист 1925
12 декабря 2021, 16:30
В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги одесский Черноморец принимал на своем поле харьковский Металлист 1925 и сумел добыть в свою копилку победный результат.
Подопечные Олега Дулуба одержали победу благодаря голам Авагимяна и Кравченко, которые пришлись на стартовый отрезок поединка.
Обзор матча:
Черноморец — Металлист 1925 2:1
Голы: Авагимян, 3, Кравченко, 6 — Марлисон, 57 (пен.)
Черноморец: Кучерук — Путря, Биловар, Дубко (Кадири, 67), Кузык — Цитаишвили, Кравченко, Смирный, Авагимян — Исаенко (Билошевский, 80) — Ванат (Бугай, 67).
Металлист 1925: Сидоренко — Ермаков, Ткачук, Шершень, Ченбай — Габелок — Савин (Фабиньо, 80), Крыськив (Батюшин, 80), Задерака, Ременюк — Марлисон (Островский, 87).
Предупреждения: Ткачук, Савин, Шершень, Ченбай