Предлагаем вашему вниманию обзор поединка украинского первенства.
Колос – Минай, УПЛ
12 декабря 2021, 22:31
В матче 18-го тура украинской Премьер-лиги Колос обыграл на своем поле Минай со счетом 2:1.
Олег Вишневский вывел гостей на 11-й минуте, но голы Вадима Милько и Александра Черноморца на последних минутах принесли победу "хлеборобам".
Колос – Минай 2:1
Голы: Милько, 88 (пен.), Черноморец, 90 – Вишневский, 11.
Колос: Волынец – Ром, Петров, Черноморец, Золотов – Ильин, Богданов (Костышин, 77), Милько, Сантос – Лысенко (Нуриев, 55), Сичинава (Ренан Абнер, 64).
Минай: Пеньков – Гончар (Векляк, 25), Горин, Матич, Кныш – Месхи, Петрусенко – Мякушко, Кулиев (Кобак, 83), Коваленко (Байдал, 83) – Вишневский (Селезнев, 62).
Предупреждения: Ильин – Горин, Месхи, Кулиев, Коваленко, Кныш.