Украина

Football.ua выделяет лучших в 18-м туре УПЛ

Закончился 18-й тур УПЛ, пришло время определить, кто лучше остальных проявил себя в последнем туре этого календарного года.

Итоги 18-го тура УПЛ

На сей раз в символическую сборную попали представители следующих клубов: 2 игрока Ингульца, 2 игрока Черноморца и по одном представителю Шахтера, Динамо, Зари, Александрии, Колоса, Вереса и Днепра-1.

Вратарь: Богдан Когут, Верес

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Когут трудился весь матч. Рух часто угрожал воротам Вереса. Львовяне нанесли 15 ударов по воротам Когута, из них 7 в створ ворот. Забить сумели только с пенальти. Климчук в прошлом туре не забил пенальти в ворота Ризныка, пробив на паузе в правый от голкипера угол. В этот раз футболист Руха пробил ровно точно также, но Когут спасти не сумел, хотя и был близок к этому.

Правый защитник: Павел Полегенько, Ингулец

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Правый защитник Ингульца Павел Полегенько много подключался к атакам своей команды в матче против Десны. Вот и в моменте со вторым забитым голом вовремя подключился и мяч после рикошетов попал точно ему на ногу. Павел без раздумий со всей сил загнал мяч под перекладину.

Центральный защитник: Дмитрий Поспелов, Ингулец

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Еще один герой Ингульца, который перед зимней паузой помог своей команде добыть столь важную победу – Дмитрий Поспелов. Поспелов после подачи углового выиграл позицию и точно пробил головой под штангу.

Центральный защитник: Александр Мельник, Александрия

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Молодой защитник Александрии провел хороший поединок против Шахтера, выиграл все свои единоборства, осуществил по 4 отбора и перехвата, а также сделал 5 подборов мяча.

Левый защитник: Александр Черноморец, Колос

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Гол Черноморца в матче против Миная на последней минуте основного времени позволил Колосу уйти в отпуск с позитивными эмоциями. Ковалевцы в концовке встречи не только ушли от поражения, но и сумели вырвать победу.

Опорный полузащитник: Александр Пихаленок, Днепр-1

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Системообразующий игрок центра поля у Игора Йовичевича – Александр Пихаленок. Его уверенная игра обеспечила Днепру-1 необходимую разницу, что позволяло днепрянам на регулярной основе создавать голевые моменты у ворот Турбаевского. Также отметился голом с пенальти, хладнокровно пробив в угол.

Центральный полузащитник: Сергей Кравченко, Черноморец

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Сергей Кравченко в этом сезоне имеет крайне мало игровой практики в Черноморце. В 18-м туре Юрий Мороз решил доверить украинскому ветерану капитанскую повязку и выход в старте. Уже на первых минутах Сергей забил гол сумасшедшей красоты метров с 30-ти. Вдохновленный своим взятием ворот провел хороший поединок и помог своей команде одержать первую победу в УПЛ на своем поле.

Правый полузащитник: Аллахьяр Сайядманеш, Заря

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Слишком много информации в последнее время звучало о том, что Заря не сумеет сохранить в своем составе одного из своих лучших футболистов – Аллахьяра Сайядманеша. Свой последний матч за Зарю иранец провел на хорошем уровне и отметился голом, который позволил Заре сыграть вничью с Динамо.

Атакующий полузащитник: Виталий Буяльский, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 5

Хороший матч атакующего полузащитника Динамо Виталия Буяльского. Виталий помог Динамо конвертировать преимущество в первом тайме в забитый мяч. Во второй половине был очень активен и помогал своей команде в создании новых моментов у ворот Мацапуры.

Левый полузащитник: Артур Авагимян, Черноморец

Попаданий в символическую сборную тура: 3

Сольный проход Авагимяна на старте поединка заслуживает отдельного внимания. Футболист Черноморца смело пошел на нескольких оппонентов и завершил это все точным ударом в дальний угол.

Нападающий: Жуниор Мораес, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Возвращение Жуниора Мораеса в футбол после серьезной травмы получилось очень эмоциональным. Бразилец после выхода на замену дождался ошибки обороны Александрии и умело переиграл голкипера. Всеобщее празднование скамейки Шахтера наверняка связано не только с тем, что Шахтеру удалось вырвать победу в столь непростом матче, но и с возвращением Мораеса на поле.

Сергей Горбаченко, Football.ua