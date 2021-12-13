Украина

Иранский форвард поделился мыслями после ничейного матча против Динамо.

Нападающий луганской Зари и сборной Ирана Аллахъяр Сайядманеш высказался о матче с киевском Динамо в рамках УПЛ (1:1), а также прокомментировал ситуацию со своим контрактом, который принадлежит турецкому Фенербахче.

По словам форварда, это наверняка был последний его матч в составе "черно-белых".

"Скорее всего, это была моя последняя игра за Зарю и я очень счастлив, что получилось забить. За эти полтора года я убедился, что Заря — это настоящая семья. Мне было очень комфортно, хоть я был и далеко от дома.

Что касается дальнейшей моей судьбы — это дело договоренностей между клубами. Честно говоря, я не знаю, что из этого получится. Я просто выполняю свою работу, но в моем контракте есть опция выкупа Зарей.

С Динамо мы провели отличную игру и добились положительного результата. Команда ушла в отпуск на мажорной ноте и это здорово", — сказал Сайядманеш в эфире Football Hub.

Напомним, Аллахъяр признан лучшим игроком по итогам 18-го тура УПЛ.