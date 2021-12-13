Форвард победил в голосовании среди экспертов.
Аллахьяр Сайядманеш, ФК Заря
13 декабря 2021, 13:01
Нападающий Зари Аллахьяр Сайядманеш стал лучшим игроком завершившегося тура УПЛ, сообщает официальный сайт лиги.
Аллахьяр получил награду благодаря успешной игре во встрече с Динамо (1:1), в которой он отличился забитым голом и помог луганчанам добиться ничьей.
В борьбе за этот приз 20-летний игрок обошел голкипера Дмитрия Мацапуру (Заря) и нападающих Жуниора Мораеса (Шахтер), Артема Довбика (Днепр-1) и Артура Авагимяна (Черноморец).
В текущем сезоне УПЛ Аллахьяр провел 16 поединков в футболке "черно-белых", отличившись семью голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Аллахьяр покинул Зарю и вернется в Фенербахче, который владеет правами на него.