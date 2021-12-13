Украина

Форвард победил в голосовании среди экспертов.

Нападающий Зари Аллахьяр Сайядманеш стал лучшим игроком завершившегося тура УПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Аллахьяр получил награду благодаря успешной игре во встрече с Динамо (1:1), в которой он отличился забитым голом и помог луганчанам добиться ничьей.

В борьбе за этот приз 20-летний игрок обошел голкипера Дмитрия Мацапуру (Заря) и нападающих Жуниора Мораеса (Шахтер), Артема Довбика (Днепр-1) и Артура Авагимяна (Черноморец).

В текущем сезоне УПЛ Аллахьяр провел 16 поединков в футболке "черно-белых", отличившись семью голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Аллахьяр покинул Зарю и вернется в Фенербахче, который владеет правами на него.