Украина

Список номинантов существенно сократился.

Украинская ассоциация футбола изменила список людей для Министерства молодежи и спорта на награждение в честь тридцатилетия организации.

Как сообщает журналист Константин Андриюк в своем блоге, список существенно сократился.

Орден князя Ярослава Мудрого V степени:

Текущий список: Анатолий Демьяненко и Алексей Михайличенко.

Исключены: Андрей Павелко, Анатолий Коньков, Олег Кузнецов, Борис Воскресенский, Александр Заваров, Михаил Фоменко и Павел Яковенко.

Орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени:

Текущий список: Валерий Пустовойтенко.

Исключены: без изменений.

Орден за заслуги ІІІ степени:

Текущий список: Александр Петраков, Игорь Хиблин и Степан Юрчишин.

Исключены: Александр Денисов, Андрей Засуха, Олег Калиман, Владимир Фощий, Александр Шевченко и Игорь Цыганык.

Орден за заслуги ІІ степени:

Текущий список: Виктор Грачев, Виталий Кварцяный и Олег Протасов.

Исключены: Руслан Ротань, Владимир Езерский, Александр Шовковский, Сергей Балтача, Вадим Евтушенко, Василий Рац, Сергей Ребров и Мирослав Щербей.

Орден за заслуги І степени:

Текущий список: Андрей Биба.

Исключены: Вадим Костюченко, Владимир Бессонов, Ирек Гатауллин, Мирон Маркевич и Виктор Межейко.

Орден княгини Ольги І степени:

Текущий список: Екатерина Монзуль.

Исключены: без изменений.

Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины:

Текущий список: Геннадий Прокопович.

Исключены: Сергей Нагорняк, Алан Плиев, Лариса Степаненко, Богдан Витовский, Сергей Галюза, Евгений Дикий, Сергей Завалка, Александр Каденко и Василий Сикора.

Заслуженный юрист Украины:

Текущий список: Юрий Записоцкий.

Исключены: Тарас Герула, Игорь Грищенко и Денис Сидоренко.

Заслуженный экономист Украины:

Текущий список: Евгения Сагайдак

Исключены: без изменений.

Медаль "За труд и доблесть":

Текущий список: Виктор Бессмертный.

Исключены: Николай Оскома, Елена Пантелусь, Юрий Титаренко, Сергей Бухаленков, Валерий Головко, Роман Морозов, Валерий Новобранец и Максим Степаненко.

Полностью были исключены номинации Герой Украины (Олег Блохин, Игорь Беланов), Заслуженный журналист Украины (Александр Глывинский) и Орден князя Ярослава Мудрого ІІІ степени (Сергей Куницын).

Отметим, что не разглашается информация о том, кто именно принял решение внести изменения в список.

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