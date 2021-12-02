Список номинантов существенно сократился.
Александр Денисов, фото Footballua.tv
02 декабря 2021, 21:09
Украинская ассоциация футбола изменила список людей для Министерства молодежи и спорта на награждение в честь тридцатилетия организации.
Как сообщает журналист Константин Андриюк в своем блоге, список существенно сократился.
Орден князя Ярослава Мудрого V степени:
Текущий список: Анатолий Демьяненко и Алексей Михайличенко.
Исключены: Андрей Павелко, Анатолий Коньков, Олег Кузнецов, Борис Воскресенский, Александр Заваров, Михаил Фоменко и Павел Яковенко.
Орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени:
Текущий список: Валерий Пустовойтенко.
Исключены: без изменений.
Орден за заслуги ІІІ степени:
Текущий список: Александр Петраков, Игорь Хиблин и Степан Юрчишин.
Исключены: Александр Денисов, Андрей Засуха, Олег Калиман, Владимир Фощий, Александр Шевченко и Игорь Цыганык.
Орден за заслуги ІІ степени:
Текущий список: Виктор Грачев, Виталий Кварцяный и Олег Протасов.
Исключены: Руслан Ротань, Владимир Езерский, Александр Шовковский, Сергей Балтача, Вадим Евтушенко, Василий Рац, Сергей Ребров и Мирослав Щербей.
Орден за заслуги І степени:
Текущий список: Андрей Биба.
Исключены: Вадим Костюченко, Владимир Бессонов, Ирек Гатауллин, Мирон Маркевич и Виктор Межейко.
Орден княгини Ольги І степени:
Текущий список: Екатерина Монзуль.
Исключены: без изменений.
Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины:
Текущий список: Геннадий Прокопович.
Исключены: Сергей Нагорняк, Алан Плиев, Лариса Степаненко, Богдан Витовский, Сергей Галюза, Евгений Дикий, Сергей Завалка, Александр Каденко и Василий Сикора.
Заслуженный юрист Украины:
Текущий список: Юрий Записоцкий.
Исключены: Тарас Герула, Игорь Грищенко и Денис Сидоренко.
Заслуженный экономист Украины:
Текущий список: Евгения Сагайдак
Исключены: без изменений.
Медаль "За труд и доблесть":
Текущий список: Виктор Бессмертный.
Исключены: Николай Оскома, Елена Пантелусь, Юрий Титаренко, Сергей Бухаленков, Валерий Головко, Роман Морозов, Валерий Новобранец и Максим Степаненко.
Полностью были исключены номинации Герой Украины (Олег Блохин, Игорь Беланов), Заслуженный журналист Украины (Александр Глывинский) и Орден князя Ярослава Мудрого ІІІ степени (Сергей Куницын).
Отметим, что не разглашается информация о том, кто именно принял решение внести изменения в список.
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