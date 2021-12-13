Украина

Клуб также откажется от практики арендованных футболистов.

Бывший наставник Астаны, Габалы, солигорского Шахтера и Черноморца близок к возвращению в одесский клуб.

Стороны уже договорились о контракте и вскоре объявят о назначении, сообщает ТК Футбол 1/2/3.

Кроме того, по информации источника, клуб откажется от практики арендованных футболистов. Команду планируют комплектовать за счет собственных воспитанников и полноценных трансферов.

Напомним, основные успехи Черноморца в новейшей истории связаны как раз с Романом Григорчуком и периодом его работы в клубе (2010 — 2014).

Возвращение Григорчука связывают с потенциальными новыми владельцами Черноморца, о чем стало известно ранее.