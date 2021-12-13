Клуб также откажется от практики арендованных футболистов.
роман григорчук, azerisport.com
13 декабря 2021, 20:44
Бывший наставник Астаны, Габалы, солигорского Шахтера и Черноморца близок к возвращению в одесский клуб.
Стороны уже договорились о контракте и вскоре объявят о назначении, сообщает ТК Футбол 1/2/3.
Кроме того, по информации источника, клуб откажется от практики арендованных футболистов. Команду планируют комплектовать за счет собственных воспитанников и полноценных трансферов.
Напомним, основные успехи Черноморца в новейшей истории связаны как раз с Романом Григорчуком и периодом его работы в клубе (2010 — 2014).
Возвращение Григорчука связывают с потенциальными новыми владельцами Черноморца, о чем стало известно ранее.