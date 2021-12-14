Украина

Старший тренер юношеской команды Динамо Киев прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов U-19.

В стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала юношеской Лиге чемпионов киевское Динамо встретится с одногодками из Депортиво Ла-Корунья.

Старший тренер юношей киевлян Игорь Костюк прокомментировал результаты жеребьевки, отметив силу соперника в родных стенах.

"Жеребьевка была в тот момент, когда я летел в самолете. Как только приземлился — узнал результаты. Депортиво — чемпион станы в своем возрасте, они прошли целый путь чемпионов. Силу испанских команд мы ощутили на себе благодаря матча с Барселоной.

Депортиво традиционно очень мощно играет дома, они много матчей выиграли с крупным счетом. А в гостях они уступили 0:3 Маккаби и Погони. В любом случае, все будет зависеть от нас.

Конечно, если бы мы играли в Киеве — это могло бы сыграть нам на руку. У нас в этот период времени холодно, плюс соперник не очень хорошо играет на выезде. Тем не менее, мы не ищем легких путей, место проведения матча никак не должно сказаться на итоговом результате.

На период отпусков я раздал футболистам индивидуальный план поддержания формы. Затем мы соберемся в Киеве, затем неделю будем заниматься на базе и полетим на двухнедельные сборы. Думаю, уже оттуда мы сразу отправимся на игры с Депортиво", — приводит слова специалиста официальный сайт Динамо.

Матч Депортиво Ла-Корунья U-19 — Динамо Киев U-19 состоится 8 или 9 февраля, а точная дата поединка будет определена несколько позже.