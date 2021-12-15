Украина

Футболист продолжит карьеру на исторической родине.

Азербайджанский Карабах объявил о подписании нападающего Миная Рустама Ахмедзаде.

Контракт с 20-летним футболистом подписан на 4,5 года. О сумме трансфера клуб не сообщает.

В текущем сезоне на счету игрока 12 поединков в УПЛ, в которых он забил два гола. Также он сыграл два матча за сборную Азербайджана.

Отметим, что в ноябре появилась информация о том, что Ахмедзаде мог продолжить карьеру в луганской Заре.