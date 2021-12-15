Футболист продолжит карьеру на исторической родине.
Фото ФК Карабах
15 декабря 2021, 18:25
Азербайджанский Карабах объявил о подписании нападающего Миная Рустама Ахмедзаде.
Контракт с 20-летним футболистом подписан на 4,5 года. О сумме трансфера клуб не сообщает.
В текущем сезоне на счету игрока 12 поединков в УПЛ, в которых он забил два гола. Также он сыграл два матча за сборную Азербайджана.
Отметим, что в ноябре появилась информация о том, что Ахмедзаде мог продолжить карьеру в луганской Заре.