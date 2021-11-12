Украина

Луганский клуб должен усилиться молодым футболистом.

Луганская Заря намерена усилиться нападающим сборной Азербайджана и Миная Рустама Ахмедзаде.

Как сообщает местный ресурс Sportal.az, 20-летний игрок покинет Минай в ближайшее время, чтобы перейти в команду Виктора Скрипника.

За игроком охотится не только Заря. Также в его услугах заинтересован азербайджанский Нефтчи.

Уточняется, что в молодом форварде руководство "мужиков" видят замену Аллахьяра Сайядманеша, который зимой может покинуть клуб.

В текущем сезоне на счету Ахмедзаде девять матчей в футболке Миная и два забитых гола. За сборную своей страны он сыграл четыре игры.

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