Украина

Футболист признался, что был рад играть за украинскую национальную сборную.

Бывший форвард сборной Украины Марко Девич вспомнил о том, как получил предложение поменять гражданство.

"Никогда не жалел о том, что принял украинское гражданство. Я сегодня с украинским паспортом чувствую себя очень хорошо. Украина меня приняла, дала возможности... Никогда не жалел об этом. Решение поменять гражданство было тяжелым, но правильным".

"В 2008 году я стал лучшим бомбардиром УПЛ. Вылетели с Волынью и я собирался улетать в Сербию. Но Виталий Кварцяный предложил поехать на просмотр в Металлист. Я никогда не был нападающим, играл в полузащите. Нвоха травмировался, у Жажи были проблемы. Я забил один, два гола до конца чемпионата и так далее. Стал лучшим бомбардиром, начал выделяться.

Но сборная Сербии позвала своих игроков. Евгений Красников спросил, есть ли интерес играть за сборную Украины. Посоветовался с родителями, все быстро решилось. Очень рад, что принял такое решение", — рассказал Девич в интервью Football Hub.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.