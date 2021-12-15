Украина

Бывший игрок сборной Украины ведет агентскую деятельность.

Бывший нападающий харьковского Металлиста, луцкой Волыни и сборной Украины Марко Девич признался, что не планирует в ближайшее время становиться тренером.

"С другом, с которым играли в Вадуце, открыли футбольное агентство. Несмотря на то, что у меня есть тренерская лицензия, я не готов становиться тренером. Не вижу себя тренером на сегодняшний день, но не знаю, как будет через несколько лет. Меня привлекает агентская деятельность. Нравится, когда у тебя есть несколько игроков и ты с ними индивидуально работаешь.

Кто наши клиенты сейчас? Это молодые игроки из Хорватии. Мой коллега из Хорватии, и там достаточно молодых футболистов 15-16 лет, у которых есть перспективы. Их время придет через несколько лет. Известных футболистов и ребят из Украины у меня нет", — рассказал Девич в интервью Football Hub.

Напомним, Марко Девич завершил футбольную карьеру летом 2020 года. Его последним клубом был азербайджанский Сабах.

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