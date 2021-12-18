Украина

Переезд 18-летнего украинца в чемпионат России ставит огромные вопросы на его будущем в составе сборных Украины всех возрастов.

Юный защитник донецкого Шахтера Марк Мампасси, выступающий на правах аренды за Мариуполь накануне завершил свой трансфер в московский Локомотив.

Перед официальным анонсом предстоящего трансфера 18-летний уроженец Донецка рассказал, что остаток сезона проведет в Мариуполе, а потом, как уже стало известно позже, присоединится к новому клубу.

Интересно, что Марк Мампасси, несмотря на подписание контракта с российским клубом, судя по всему, надеется присутствовать на февральских сборах юношеской сборной Украины U-19 перед мартовским Евро-2022, хотя общественность прекрасно знает о принципиальности вопроса касательно невызова в сборную Украины игроков из клубов РФ (Ракицкий, Иванисеня и т.д.)

"Если уж быть точным, то сначала я бегал в середине поля, но когда меня приняли в Донецке в филиал Академии «Шахтера», то тренеры Андрей Анатольевич Заболотный и Николай Николаевич Таранов перевели в центр защиты. Скорее всего, из-за высокого роста. Поскольку в Академии Шахтера мне пришлось учиться с восьми лет и каждый год у команды нашего возраста менялись тренеры, то, чтобы не забыть никого, отвечу так: каждый из них постарался, чтобы я прогрессировал. Спасибо им за все, хотя мне еще есть над чем работать".

"Какой матч запомнимся за юношескую сборную Украины в отборочных матчах квалификационного раунда чемпионата Европы? С хозяевами, сборной Польши, в матче с которой поляков устраивала только победа, но все закончилось подписанием мирного соглашения, что позволило нам занять первое место".

"Знаю, что элит-раунд юношеского Евро-2022 пройдет в конце марта, поэтому можно предположить, что соберемся вместе в середине февраля. Кстати, мне очень понравился микроклимат в сборной, в Польше мы были сильны командой, наши тренеры во главе с Владимиром Езерским оказались классными мотиваторами".

"Провалы Мариуполя в УПЛ? На мой взгляд, мы заслуживаем лучшей участи, ведь не досчитались своих очков в поединках с Металлистом 1925, Львовом, Вересом, Десной. Дали бой Динамо — наиболее атакующей команде чемпионата УПЛ. Я настроен оптимистично, важно, что у Мариуполя поставлена игра и мы постараемся наверстать упущенное, хотя осознаем: будет сложно".

"Трансфер в Локомотив Москва? Отвечу так: до 30 июня 2022 года я на контракте с Мариуполем. Сейчас пока в отпуске, который провожу в Киеве", — приводит слова Марка Мампасси официальный сайт Мариуполя.

Впрочем, некоторые надежды на продолжение международной карьеры в Украине у Марка Мампасси есть небезосновательные, вспоминая опыт одного из нынешних наших лидеров Александра Зинченко. Перед трансфером в Манчестер Сити украинец выступал за Уфу и дебютировал в это время за главную команду Украины в 2015 году, решив отказаться от предложенного ему российского гражданства.

Окончательное решение по Мампаси будет приниматься руководящими органами УАФ и главным тренером Украины U-19 Владимиром Езерским. Даже если Марка оставят вне юношеских команд Украины, то такие риски как минимум он не мог не осознавать при переезде в российский клуб.

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