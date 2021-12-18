Украина

Полтавчане рассказали о планах на зимнюю паузу.

Ворскла поделилась информацией относительно планов подготовки во время зимней паузы в чемпионате Украины.

Как сообщает официальный сайт клуба, команда выйдет из отпуска 16 января и начнет подготовку к весенней части сезона. На учебно-тренировочный сбор в Турцию "зелено-белые" отправятся 22 января.

В Турции подопечные Юрия Максимова проведут минимум четыре спарринга. Имена соперников и даты проведения матчей станут известны позже.

На данный момент Ворскла занимает 5-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка после 18 туров.

Ранее сообщалось, что нападающий Ворсклы Руслан Степанюк перенес операцию после перелома ноги.