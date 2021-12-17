Форвард полтавчан сломал ногу перед матчем против Львова.
Руслан Степанюк, ФК Ворскла
17 декабря 2021, 15:18
Нападающий полтавской Ворсклы Руслан Степанюк перенес успешную операцию после перелома левой ноги. Об этом сообщает пресс-служба полтавчан.
29-летний форвард сломал ногу на тренировочном занятии команды Юрия Максимова перед матчем УПЛ против Львова (1:1), играя с партнерами по команде в квадрат.
В нынешнем сезоне Степанюк провел 19 поединков, в которых забил шесть голов и отдал семь ассистов.
После 18 туров Ворскла набрала 33 очка и занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ.
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