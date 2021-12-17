Украина

Форвард полтавчан сломал ногу перед матчем против Львова.

Нападающий полтавской Ворсклы Руслан Степанюк перенес успешную операцию после перелома левой ноги. Об этом сообщает пресс-служба полтавчан.

29-летний форвард сломал ногу на тренировочном занятии команды Юрия Максимова перед матчем УПЛ против Львова (1:1), играя с партнерами по команде в квадрат.

В нынешнем сезоне Степанюк провел 19 поединков, в которых забил шесть голов и отдал семь ассистов.

После 18 туров Ворскла набрала 33 очка и занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ.

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