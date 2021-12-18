Украина

Французский клуб недоволен люксембургским форвардом.

Нападающий Жерсон Рордригес испортил отношения с Труа и может вернуться в Динамо уже в январе, сообщает издание Le Quotidien.

Главный тренер Труа Лоран Батлес недоволен игрой и образом жизни Жерсона и не включал его в заявку команды на четыре последних матча. Теперь клуб рассматривает возможность досрочного расторжения арендного соглашения с люксембургским форвардом.

Жерсон присоединился к Труа в конце августа. В составе французского клуба 26-летний игрок провел 9 матчей, отличившись одним голом.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис назвал поведение Жерсона неадекватным.