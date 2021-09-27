Украина

Игорь Суркис рассказал о кадровой политике киевского клуба.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал кадровую ситуацию "бело-синих" в нынешнем сезоне, рассказав о том, почему Жерсон Родригес покинул киевский клуб.

"Шапаренко на данный момент прогрессирует быстрее, чем можно было представить. Миколенко, Забарный, Сирота, Цыганков – сегодня эти футболисты также прогрессируют. И я, как президент клуба, не имею права не дать им возможности продолжать это делать.

Если мы купим легионеров, то они должны играть. Тот же Родригес – очень сильный футболист, но считал, что должен быть футболистом основного состава, что его нельзя менять, что он не может не играть в определенных матчах. И говорил об этом в слух. У Луческу такого быть не может. Еще и вел себя неадекватно, поэтому мы его отдали в аренду с правом выкупа. Сейчас незаменимых нет", — приводит слова Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, Жерсон Родригес перебрался во французский Труа на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.