Делегация украинского клуба побывала в Испании.
Делегация Ингульца. фото Ингулец
19 декабря 2021, 09:59
Представители Ингульца посетили тренировочную базу испанского Эльче в рамках договоренности о сотрудничестве.
"Мы хотим поблагодарить футбольный клуб Эльче за хороший прием. Благодарим всех сотрудников клуба, особенно его президента Хоакина Буйтраго, спортивного директора Серхио Мантекону и директора Академии Хорхе Раффо.
Мы в восторге от этой большой дружбы и будущего сотрудничества", — гласит заявление петровцев в официальном Facebook-аккаунте.
Напомним, что ранее Рух договорился о партнерском соглашении с польской Легией и другими иностранными клубами.