Украина

Делегация украинского клуба побывала в Испании.

Представители Ингульца посетили тренировочную базу испанского Эльче в рамках договоренности о сотрудничестве.

"Мы хотим поблагодарить футбольный клуб Эльче за хороший прием. Благодарим всех сотрудников клуба, особенно его президента Хоакина Буйтраго, спортивного директора Серхио Мантекону и директора Академии Хорхе Раффо.

Мы в восторге от этой большой дружбы и будущего сотрудничества", — гласит заявление петровцев в официальном Facebook-аккаунте.

Напомним, что ранее Рух договорился о партнерском соглашении с польской Легией и другими иностранными клубами.