Украина

Представитель УПЛ работает над расширением своих связей.

Рух заключил соглашение о сотрудничестве и обмене опытом с представителем чемпионата Польши - Легией.

Директор Академии Легии Ричард Грутшольтен и его заместитель Петр Урбан провели представителям Руха экскурсию по базе польского клуба. Представители украинского клуба пригласили поляков с ответным визитом.

"У нас остались приятные впечатления от академии Легии. Мы провели плодотворный разговор и договорились о сотрудничестве. Надеемся, что в ближайшее время наши договоренности будут воплощаться в жизнь.

Думаю, уже в следующем году Легия приедет к нам на спарринги или на международный турнир. Так и в наших планах посетить турниры, организуемые Легией", — приводит слова директора академии Руха Сергей Зайцева официальный сайт клуба.

Напомним, что ранее Рух заключил партнерское соглашение с аргентинским Ривер Плейт.