Наставник Александрии прокомментировал кадровую ситуацию в команде.
Юрий Гура, ФК Александрия
21 декабря 2021, 00:27
Главный тренер Александрии Юрий Гура рассказал о состоянии травмированных футболистов в своей команде.
"Доктор сказал, что пока неизвестно, что с Рыбалкой. Возможно, ему даже придется ехать оперироваться в Италию.
Ковалец и Стецьков? На сборы они точно не поедут, будут восстанавливаться дома", — сказал Гура в эфире ТК Футбол 1/2/3.
Напомним, что по итогам первой половины сезона Александрия набрала 26 очков после 18 туров и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.