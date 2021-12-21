Украина

Наставник Александрии прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

Главный тренер Александрии Юрий Гура рассказал о состоянии травмированных футболистов в своей команде.

"Доктор сказал, что пока неизвестно, что с Рыбалкой. Возможно, ему даже придется ехать оперироваться в Италию.

Ковалец и Стецьков? На сборы они точно не поедут, будут восстанавливаться дома", — сказал Гура в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, что по итогам первой половины сезона Александрия набрала 26 очков после 18 туров и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.