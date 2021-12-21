Четвертьфинальные поединки турнира пройдут с 1 по 3 марта.
УАФ
21 декабря 2021, 22:47
Дирекция по проведению матчей Кубка Украины определила даты и время начала поединков 1/4 финала турнира. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Лидеры украинского футбола – Динамо и Шахтер – проведут свои матчи против Александрии и Львова соответственно 2 марта.
1 марта, 19:30 Металлист – Заря
2 марта, 17:00 Александрия – Динамо
2 марта, 19:30 Львов – Шахтер
3 марта, 19:30 Днепр-1 – Ворскла
Напомним, полуфинальные поединки запланированы на 20 апреля, а финал турнир состоится 11 мая.