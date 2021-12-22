Украина

Форвард покинул клуб по окончанию контракта.

Черниговская Десна на своем официальном сайте объявила об уходе форварда Филиппа Будковского.

У форварда 31 декабря заканчивался контракт с "северянами" и стороны решили его не продлевать.

Отметим, что Будковский пополнил Десну в 2020 году, перейдя из Зари. За время в клубе он провел 52 матча, в которых забил 11 голов и отдал 5 ассистов.

Напомним, ранее Десна объявила об уходе Андрея Тотовицкого. Также президент Десны Владимир Левин рассказал об амбициях клуба на текущий сезон.