Украина

Владимир Левин рассказал об амбициях клуба на нынешний сезон.

Президент Десны Владимир Левин прокомментировал кадровую ситуацию в черниговском клубе.

"У нас есть много мнений по вопросу усиления. Вы все узнаете из официальных источников нашего клуба. Пока все остаются. У нас есть костяк, ребята сыгранные. Футбол состоит из трех вещей: индивидуальное мастерство, коллективная игра и командная игра.

Сейчас мы показываем хорошую командную игру, и я надеюсь, что в Десне останется такой же сплоченный коллектив для того, чтобы попасть в пятерку лидеров в конце сезона, которая будет играть в еврокубках", — приводит слова Левина ТК Футбол 1/2/3.

После 18 туров Десна под руководством Александра Рябоконя набрала 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ.

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