Украина

Форвард рассказал о недавнем скандальном эпизоде.

Нападающий Миная Евгений Селезнев прокомментировал информацию о нарушении спортивного режима и конфликт с журналистом Андреем Сенькивым.

"Правда ли алкоголь и драка? Конечно, нет. Пусть Сенькив предоставит доказательства. Где я был, с кем я дрался? Языком болтать может каждый, но если ты журналист, то предоставь доказательства. Я – эмоциональный человек. У меня есть карьера и след в футболе, которого нет у него. Зачем он пишет про меня неправдивые гадости. Первый раз я ему позвонил и разговаривал спокойно, но он не опроверг информацию. Тут же вышла вторая информация обо мне. Я не хочу говорить об этом. Он записал уже последующие мои звонки. Сенькив хочет хайипануть на мне, так как сам ничего не может.

У Миная сейчас очень тяжелое время. Футболисты после этой ситуации еще больше поникли. Когда подобное выкладывается в интернет, то начинается анархия. Были слова о том, что я якобы послал тренера и плохо влияю на атмосферу в раздевалке. Я Сенькиву позвонил при тренере и всей команде, и они подтвердили, что это вранье. Можете спросить у любого игрока Миная о том, что я делаю для команды и как себя веду в раздевалке.

Заявление в полицию? За что он написал? За угрозы? Я ничего ему не сделал. Хотеть – не значит сделать. Я что, не могу хотеть? Не путайте спорт с исключительно мужским вопросом. Если человек написал неправду, то он должен ответить, или хотя бы извиниться. Я могу извиниться не перед трансгендером, а перед всей страной, что дети слышали эти маты. Меня это не красит", – рассказал Селезнев в комментарии телеканалу Футбол.

В текущем сезоне 36-летний игрок провел 16 поединков в футболке Миная, отличившись одним голом и одним ассистом.