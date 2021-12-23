Украина

Функционер рассказал о планах руководства лиги.

Исполняющий обязанности директора УПЛ Евгений Дикий прокомментировал возможность создания единого телепула в чемпионате Украины.

"Если посмотреть на все европейские лиги и то, каким образом там формируется бюджет, то большая часть дохода идет именно с телевизионных прав. Наша главная цель предусматривает, чтобы клубы формировали свой бюджет именно с телеправ. Так же, если посмотреть на опыт европейских лиг, то только с момента, когда все телевизионный права были объединены в один пул, они начинали дорожать с каждым годом.

Те встречи, которые были проведены с представителями футбольных клубов показали, что они понимают это. Политические вопросы отходят на второй план, и без сомнения, все клубы хотят, чтобы был единый телепул и увеличивались доходы от реализации прав", — рассказал Дикий в комментарии телеканалу Футбол.

Ранее сообщалось, что УПЛ перенесет несколько поединков перед матчами плей-офф ЧМ-2022.