Украина

В подборку харьковского клуба вошли 11 кандидатов.

Харьковский Металлист 1925 на своем официальном сайте запустил голосование для определения автора лучшего гола команды в первой половине сезона.

В подборку для голосования вошли 11 номинантов — Дмитрий Крыськив, Юрий Батюшин (дважды), Марлисон (четыре раза), Дмитрий Кравченко, Илья Зубков, Артур Западня, Андрей Ременюк.

Принять участие в опросе могут все пользователи, которые зарегистрируются на сайте клуба. Голосование продлится до 24 декабря — 19:25 по киевскому времени.

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