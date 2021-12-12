Украина

Хавбек розповів про невдачу харків'ян.

Півзахисник Металіста 1925 Дмитро Криськів прокоментував поразку від Чорноморця (1:2) у матчі 18-го туру УПЛ.

"Мабуть, команда не вийшла з роздягальні. Команді неприпустимо на шостій хвилині програвати 2:0. Важко потім витягувати такі матчі. Проте, я вважаю, що ми сьогодні провели гідний поєдинок, створили багато моментів. Везіння було не на нашому боці. Але ми грали в футбол, намагалися створити моменти. Проте, на жаль, ми програли. Чекаємо на відпустку, думаю, що вона дуже потрібна нам. Це буде своєрідне перезавантаження команди. Ми чекаємо на повернення всіх наших травмованих гравців. У другій частині сезону ми покажемо свою гру.

У нас в останніх 6-7 матчах нічого не вдається. Треба розібратися в собі, мабуть. Бо не припустимо для команди програвати стільки матчів поспіль. Окрім того, що нам не щастить, мабуть, не вистачає майстерності. Потрібно більше тренуватися. Можливо, в цьому проблема. Не знаю. Моменти є, але ми не можемо забити. Через це і програємо", – приводить слова Криськіва офіційний сайт клубу.

Пропонуємо вашій увазі також огляд матчу Черноморець – Металіст 1925.