Украина

Киевляне понесли серьезные финансовые потери "благодаря" своим фанатам.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решение по ряду дел, касаемо киевского Динамо и поведения столичных фанатов на матчах УПЛ.

Так, киевский клуб оштрафован на 250 тысяч гривен за проявление расизма в матче с Ворсклой. Кроме того, Динамо присудили один матч при пустых трибунах условно, а наказание может вступить в силу до конца этого сезона.

Также Динамо Киев оштрафовали на 50 тысяч гривен за оскорбительный баннер в адрес донецкого Шахтера, который ультрас киевлян вывесили во время октябрьского матча.

За аналогичное правонарушение оштрафованы на эту же сумму и "горняки".

Помощник Мирчи Луческу Эмил Карас оштрафован на 50 тысяч гривен за высказывания в адрес арбитра Виталия Романова, который судил матч действующего чемпиона страны с Мариуполем, информирует официальный сайт УАФ.

Ранее президент киевлян Игорь Суркис подвел итоги уходящего года.