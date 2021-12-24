Украина

Владелец киевлян прокомментировал результаты команды.

Президент Динамо Игорь Суркис подвел итоги уходящего года для команды, а также рассказал о планах на будущее.

"2021 год подарил "бело-синим" не один повод для радости – Динамо завоевало чемпионство и Кубок Украины, а также получило неоценимый опыт в противостояниях с лучшими европейскими командами на групповом этапе Лиги чемпионов.

Мы будем стремиться к тому, чтобы только приумножить и превзойти счастливые и победные мгновения в новом, 2022 году и еще чаще радовать наших поклонников игрой и результатами Динамо", – рассказал Суркис в обращении на официальном сайте клуба.

После первой половины сезона Динамо занимает 2-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего Шахтера на два пункта.

Ранее сообщалось, что Цыганков, Гармаш и Буяльский номинированы на звание лучшего игрока Динамо в 2021 году.