Украина

Генеральный директор Шахтера прокомментировал уход главного селекционера клуба.

Переход руководителя департамента селекции донецкого Шахтера Жозе Боту в греческий ПАОК освободил данную должность в структуре "горняков", после чего руководство клуба приступило к поискам нового специалиста на данную должность.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о процессах расставания с португальским экспертом, подвел итоги периода совместной работы, а также сообщил информацию относительно поиска новых кадров.

"Можно сказать, что Жозе Боту уходит на повышение. В ПАОКе ему предложили должность спортивного директора, он полностью будет курировать трансферную политику, деятельность первой команды. Он давно об этом мечтал, думал над этим. Это шаг вперед с точки зрения ответственности, которая у него будет в новом клубе.

Я был против перехода, но есть желание самого Жозе Боту, а также сумма отступных в контракте. ПАОК заплатил достаточно серьезную сумму, и тут я уже был бессилен остановить какие-либо процессы. Хочется только пожелать Боту успехов, удачи, фарта. Мы провели несколько хороших лет. Фактически все футболисты, которые были приобретены с участием Боту, играют.

Единственный Сиприано, и то мы его брали свободным агентом, сейчас выступает в аренде в Сьоне. При этом для швейцарского клуба он является серьезной боевой единицей и имеет постоянную игровую практику. Все остальные футболисты задействованы в основе Шахтера и играют.

Была проделана хорошая работа, однако понятно, что пределов совершенству нет и есть куда расти, но это уже другая история.

Мы сейчас занимаемся вопросом поиска замены, запустили процесс и ищем нового главного скаута. Но так как это произошло буквально несколько дней назад, думаю, через две-три недели наработки будут.

Кандидатуры есть, но их пока рано называть. Скажешь, а потом не получится, и болельщики будут говорить, что давал пустые обещания", — сообщил функционер.

Отметим, что ранее медперсонал Шахтера сообщил, о сложностях травмы Лассина Траоре.