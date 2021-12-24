Украина

"Горняком" придется долго ждать, когда форвард вернется в строй.

Глава медицинской службы Шахтера Артур Глущенко прокомментировал ситуацию с восстановлением Лассины Траоре после травмы.

"6 декабря была выполнена вторая операция внутрисуставная. Там было повреждение передней крестообразной связки. Реабилитация займет порядка 6-7 месяцев. Швы сняты, так что к реабилитации он уже приступил. Первые две недели — в Барселоне, дальше по плану.

Точно такую травму у игроков Шахтера я не припомню. Такого повреждения капсулы коленного сустава я за всю свою карьеру не видел. Как мы и говорили, если все нормально, то восстановление займет около девяти месяцев", — сказал врач в эфире телеканала Футбол 1/2/3.

Напомним, что другой форвард "горняков", Жуниор Мораес, уже восстановился и даже успел отметиться забитым голом.