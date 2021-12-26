Украина

Ярослав Вдовенко подвел итоги первой половины сезона в исполнении харьковчан.

Генеральный директор харьковского Металлиста 1925 Ярослав Вдовенко подвел итоги под выступлениями клуба в первой половине дебютного сезона команды в УПЛ.

Функционер считает, что травмы ведущих футболистов не позволили команде в полной мере раскрыться.

"Мы начали очень удачно, не стушевались. Валерий Кривенцов еще в Первой лиге ставил футбол с прицелом на УПЛ. Череда травм сломала все планы и тренерского штаба, и футболистов.

Ребята стали нервничать, переживать. Болезни Батюшина были на нервной почве. Они играли в футбол победителей, но жизнь внесла свои коррективы.

Сейчас команда в отпуске. Соберемся, втянемся в процесс. Программа Кривенцова очень похожа на ту, по которой команда готовилась к Премьер-Лиге. Думаю, команда покажет хорошую игру во второй половине сезона", — сказал Вдовенко в эфире Футбол NEWS.

После первой части сезона Металлист 1925 расположился на десятой строчке, имея в своем активе 19 очков.

Ранее болельщики харьковчан выбрали автора лучшего гола в первой части сезона.