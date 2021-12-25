Украина

Украинский хавбек отметился голом в ворота Ингульца в матче УПЛ.

Харьковский Металлист 1925 подвел итоги голосования за лучший гол в первой половине сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В борьбе за звание лучшего автора забитого мяча победил полузащитник Юрий Батюшин, который отметился результативным ударом в матче 12 тура УПЛ против Ингульца (4:0). За его гол проголосовали 41,5% голосов.

Второе и третье места заняли забитые мячи в исполнении Марлисона в ворота Десны и Мариуполя. За их проголосовали 18,1 и 10,3% фанатов.

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