Украина

Бывший футболист сборной Украины рассказал о своем отношении к выступлениям за национальную команду.

Бывший полузащитник Днепра, Металлиста и сборной Украины Александр Рыкун поделился воспоминаниями о своих выступлениях за сборную Украины.

Экс-хавбек достаточно легко относится к этому вопросу, не переживая о каких-то неудачах.

"На Чемпионат мира 2006 года я не поехал потому что не играл полгода в команде. Как вышло, так и вышло. Я не буду сейчас перед камерой стоять и плакать о том, как я сожалею, всю жизнь мечтал и ревел. Зачем это? Было и было.

Что касается Блохина, то я не знаю, обиделся от когда я отказался выходить на замену в товарищеском матче с Францией или нет. Мне все равно. 20 лет прошло, какое мне дело до его обид? Не знаю, к чему были эти извинения от Милевского", — сказал Рыкун в интервью pressing.

Кроме того, Рыкун вспомнил легенду, согласно которой Шевченко обещал наливать ему после каждой голевой передачи.

"Это все легенды. Если бы он мне каждый раз наливал, то я бы уже не давал это интервью, о чем вы", — считает легендарный полузащитник.

За свою карьеру Рыкун выступал за такие команды как Металлист, Днепр, Мариуполь (тогда Ильичевец — прим.) и Ворскла.

Кроме того, на счету бывшего футболиста 8 матчей за сборную Украины.