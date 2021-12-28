Украина

Кипер вспомнил забавную историю из карьеры.

Бывший вратарь луганской Зари, Мариуполя и других клубов Игорь Шуховцев вспомнил историю, связанную с Александром Рыкуном.

"Одна примечательная история была на сборах в Ялте, Поднялись мы как-то после отбоя в казино, а там сидит все руководство Динамо. Представьте наше состояние. Два молодых футболиста, сопляка, поднимаются в казино, а там сидят: Михайличенко, Демьяненко... Все, кроме Лобановского.

Саня не растерялся, поздоровался со всеми, пришлось и мне поздороваться. Они спросили, что мы здесь делаем, а мы сказали, что этажом ошиблись. Потом Павлову рассказали, он нам дал конечно", — рассказал Шуховцев в интервью pressing.

Отметим, что Шуховцев и Рыкун вместе выступали за Ильичевец (прим. — ныне Мариуполь).

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