Украина

Мирча Луческу намерен помочь своему родному клубу.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу намерен помочь своему родному клубу Динамо Бухарест, который испытывает финансовые и кадровые трудности.

Наставник румынского коллектива Флавиус Стойкан заявил, что может воспользоваться предложением украинского клуба об аренде большого количества футболистов.

"Лучесуку — это человек, который действительно хочет мне помочь. Он был здесь и может реально оценивать ситуацию.

Мирча дал мне список из 12 футболистов Динамо, которых мы можем арендовать. Теперь выбор за мной, нужно изучить, кто может помочь нашей команде", — приводит слова экс-футболиста Шахтера Sport.

Ранее Луческу уже говорил, что готов всеми силами помогать бухарестскому Динамо.

После 21 сыгранного тура, "красно-белые" расположились на предпоследнем месте в чемпионате Румынии, имея в своем активе 12 очков.