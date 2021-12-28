Украина

Андрей Федченков может сменить Украину на Грецию.

Спортивный директор греческого ПАОКа Жозе Боту, ранее работавший главным селекционером донецкого Шахтера, намерен пригласить на работу скаута "горняков" Андрея Федченкова.

Украинский специалист сыграл немалую роль во многих трансферах Шахтера, которые были совершены под руководством Боту.

По информации Metrosport, португалец высоко ценит талант украинца и готов предложить ему место работы в греческом клубе.

Ожидается, что в ближайшее время Федченков проведет встречу с главным тренером команды Разваном Луческу, после чего будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве.

Ранее переход Боту прокомментировал генеральный директор Шахтера Сергей Палкин.