Украина

Петровский клуб совершил второе зимнее подписание.

Экс-голкипер ужгородского Миная Даниил Кучер недолго оставался свободным агентом, после того как покинул команду несколько дней назад. Футболист подписал контракт с петровским Ингульцом.

Об этом сообщается на странице Ингульца в Instagram. Сроки подписанного соглашения на данный момент не разглашаются.

Последним клубом Кучера был Минай, за который футболист сыграл 16 поединков, пропустив 22 мяча и трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Ранее Ингулец подписал контракт с Андреем Близниченко.