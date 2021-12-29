Петровский клуб совершил второе зимнее подписание.
даниил кучер, фото минай
29 декабря 2021, 13:21
Экс-голкипер ужгородского Миная Даниил Кучер недолго оставался свободным агентом, после того как покинул команду несколько дней назад. Футболист подписал контракт с петровским Ингульцом.
Об этом сообщается на странице Ингульца в Instagram. Сроки подписанного соглашения на данный момент не разглашаются.
Последним клубом Кучера был Минай, за который футболист сыграл 16 поединков, пропустив 22 мяча и трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Ранее Ингулец подписал контракт с Андреем Близниченко.