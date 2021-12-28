Украинский хавбек вернулся на родину.
Андрей Близниченко, ФК Ингулец
28 декабря 2021, 18:37
Ингулец на своей официальной странице в Facebook объявил о подписании контракта с полузащитником Андреем Близниченко.
Детали сделки не разглашаются, но известно, что 27-летний украинец находился в статусе свободного агента.
Последним клубом Близниченко был молдавский Шериф, который возглавляет украинец Юрий Вернидуб. Андрей выступал за клуб из Тирасполя с 2019 года и по очень этого года провел 24 матча.
До Шерифа воспитанник запорожского Металлурга выступал за Днепр и турецкий Карабюкспор.
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