Украина

Football.ua рассказывает о успехах украинского футбола в уходящем 2021-м году.

Календарный 2021-й год подходит к концу и самое время вспомнить, что же такого хорошего было в нем. Разобраться, что украинский футбол может занести себе в актив.

5. Приезд Роберто Де Дзерби в Украину

Наверняка, даже самые преданные фанаты украинского футбола не станут отрицать, что уровень нашего чемпионата значительно снизился. И если в конце нулевых огромные бюджеты клубов, сумасшедшие зарплаты футболистов, россыпь легионеров и различных топовых специалистов в клубах – это была норма. То сейчас мало кто из специалистов высокого уровня заинтересован связывать свою карьеру с футболом в Украине. Банально потому, что наш уровень далек от европейского.

Роберто Де Дзерби летом находился в статусе одного из самых перспективных тренеров Италии. Итальянские СМИ недоумевали, как Роберто вообще может рассматривать вариант с переездом в Украину. Шахтер сумел убедить итальянского специалиста и заманить его в Украину. У руководства "горняков" нашлись козыри и речь не только о финансовой составляющей, которая безусловно внушительная. Ведь по информации все тех же итальянских СМИ, Роберто Де Дзерби еще прошлой зимой имел даже более выгодное в финансовом плане предложение из московского Спартака, но сам проект российского клуба его не заинтересовал.

4. Прогресс Днепра-1

Не заметить рост спортивных результатов Днепра-1 в 2021-м году под руководством Игора Йовичевича просто невозможно. Если кто-то забыл, то напоминаем, что прошлой зимой днепряне на перерыв уходили на последнем месте в турнирной таблице. А в итоге закончили чемпионат на седьмой строчке, а сейчас и вовсе идут на третьей позиции и выглядят даже более выгодно в борьбе за бронзу, чем луганская Заря, которая приучала нас всех к тому, что в последние годы третье место ее по праву.

3. Юрий Вернидуб и его Шериф – главная сенсация группового этапа Лиги чемпионов

Победа в первом туре Лиги чемпионов Шерифа над Шахтером стала большой неожиданностью для всех, но самой настоящей сенсацией стала победа украинского тренера во втором туре, где его команда на Сантьяго Бернабеу одолела мадридский Реал. Правда, Юрий Николаевич не сумел эту сказку превратить в фантастический фильм и дальше последовали два поражения от Интера и одно от Реала. В последнем туре Шериф сыграл вничью с Шахтером и отправился в Лигу Европы.

2. Выступления украинских легионеров

Наши украинские футболисты заграницей сумели проявить себя наилучшим образом. Руслан Малиновский в Аталанте стал лучшим ассистентом Серии А, Роман Яремчук за внушительную сумму перешел в Бенфику, а Александр Зинченко вопреки ожиданиям своих хейтеров продолжает играть в основе Манчестер Сити, иногда даже появляясь на позиции центрального полузащитника, чего не происходило ранее. Неизменными остались позиции Андрея Ярмоленко в Вест Хэме, где он продолжает быть резервистом. Тем не менее, Ярмоленко – несомненно лучший футболист национальной сборной Украины прошлого года, а потому тут скорее стоит говорить не о спаде в игре самого Ярмоленко, а о том, что главный тренер лондонского Вест Хэма попросту не видит его в основе своей команды и делает ставку на других исполнителей.

1. Результаты сборной Украины

Несмотря на провал украинских клубов в еврокубках, сборная сумела добиться хороших результатов в 2021-м году. Речь сейчас именно о результате, а не о игре, к которой вопросы есть.

Во-первых, сборная Украины попала в восьмерку лучших команд чемпионата Европы. Во-вторых, в непростой ситуации сумела занять второе место в группе отборочного цикла на чемпионат мира и до сих пор имеет шансы поехать в Катар.

Также отмечаем две ничейные игры против действующих чемпионов мира – сборной Франции. Украина сыграла 1:1 и дома, и на выезде. При чем домашняя встреча в Киеве на НСК Олимпийском была очень даже содержательной по качеству самой игры, особенно первый тайм.

Сергей Горбаченко, Football.ua