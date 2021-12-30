Украина

Открытие Юношеской лиги УЕФА прокомментировал интерес немецкого клуба.

Нападающий команды киевского Динамо среди юношей возрастом до 19 лет Самба Диалло является лидером коллектива Игоря Костюка, который со второго места в группе вышел в раунд плей-офф Юношеской лиги УЕФА, а его выступления на групповом этапе сумели привлечь внимание скаутов из топ-клубов Европы.

Однако, "бело-синие" в итоге предложили футболисту новое соглашение, поэтому 18-летний сенегалец решил остаться в Украине.

Комментируя интерес со стороны мюнхенской Баварии, которую его команда обыгрывала в рамках квартета, Диалло отметил неподдельный интерес со стороны немецкого гранда относительно его навыков.

"Сразу после ответной игры против Баварии со мной вышли на связь представители мюнхенского клуба. Они были под впечатлением от моей игры на групповом этапе (5 голов в шести матчах – ред.).

Однако, мы решили продлить отношение с Динамо Киев, так как я счастлив играть в этом клубе", — рассказал футболист в интервью местной прессе в своей стране.

Отметим, что на счету Диалло также 10 голов в 13 поединках чемпионата Украины U-19.