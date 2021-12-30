Украина

Ковалевский коллектив пополнился вторым новичком за время зимней паузы.

Не успел ковалевский Колос объявить о подписании контракта с экс-полузащитником львовского Руха Павлом Ориховским, как тут же опубликовал известие о своем втором новичке за время зимней паузы.

Бывший игрок центральной линии черниговской Десны Андрей Тотовицкий, который не стал продлевать отношения с клубом по завершении контракта 31 декабря 2021 года, продолжит выступления в рамках украинской Премьер-лиги, но уже под руководством Ярослава Вишняка.

Сроки и условия соглашения пресс-служба ковалевской команды на данный момент не опубликовала.

В составе своей бывшей команды Тотовицкий провел 47 матчей, забил 16 голов и отдал девять результативных передач, а 14 поединков и по 3 результативных удара и паса пришлись на текущую кампанию.