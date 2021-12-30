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Football.ua поспілкувався з Романом Григорчуком, який очолив одеський Чорноморець.

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук, який сьогодні підписав контракт з одеським клубом, прокоментував цю подію в ексклюзивному інтерв'ю для Football.ua.

- Романе Йосиповичу, вітаємо з поверненням! Понад сім років тому, 16 грудня 2014 року, у зверненні до вболівальників Чорноморця, ви сказали: "Не прощаюсь, а говорю до побачення". З якими почуттями сьогодні ви повернулися в Чорноморець?

- Мене переповнюють піднесені, радісні та дуже позитивні почуття. Я задоволений, оскільки Чорноморець – рідний для мене клуб, а Одеса – чудове місто, в якому я живу. Тут чудові вболівальники і я дуже чекаю зустрічі з ними на нашому стадіоні з неповторною атмосферою.

- Коли відбувся перший контакт із представниками клубу щодо підписання контракту?

- Ми зустрілися на початку грудня і уже на першій зустрічі фактично про все домовилися. Пізніше треба було вирішити низку технічних моментів, тому підписання контракту відбулося лише сьогодні.

- Хто увійде до вашого тренерського штабу?

- Про це, а також про інші деталі нашої роботи, ми оголосимо 9 січня на спеціально скликаній прес-конференції.

- Які цілі команди на весняну частину чемпіонату?

– Перед нами зараз багато роботи. Ми повинні дуже серйозно попрацювати у селекційному плані, потрібно добре та правильно підготуватися на навчально-тренувальних зборах. Головне та дуже непросте завдання – треба зберегти команду в УПЛ. Про наступні завдання ми говоритимемо пізніше.

- Ви завжди говорили про те, що єврокубки – повноцінне футбольне життя. Чи залишається актуальним цей принцип зараз?

- Звичайно, моя думка не змінилася. Футбол без єврокубків для мене є неповноцінним. Тому, звичайно ж, такі цілі завжди ставитимуться. У нашій ситуації все потрібно робити крок за кроком. На даний момент нам потрібно жити найближчими цілями і щоб їх досягти, потрібно зробити серйозну роботу.

- Яких кадрових змін в команді можна очікувати взимку?

- Поки що можу сказати, що зміни будуть серйозні і на нас чекає багато роботи. Більш конкретно зможемо говорити на цю тему у січні.

- Що побажаєте одеським вболівальникам у новому, 2022 році?

- Насамперед, бажаю здоров'я, щоб люди були щасливі, отримували задоволення від життя та щоб у них все складалося якнайкраще! Для футбольних вболівальників, крім усього вище сказаного, бажаю гарного футболу та, звичайно ж, високих результатів!