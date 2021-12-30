Украина

Украинский специалист подписал трехлетний контракт.

Черноморец на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Роман Григорчук.

Соглашение с 56-летним украинским специалистом рассчитано на три года. На этой должности Григорчук сменил Юрия Мороза, который возглавлял "моряков" в первой половине нынешнего сезона.

Напомним, Григорчук уже возглавлял одесский клуб с 2010 по 2014 годы. Последним местом работы украинца был солигорский Шахтер, который он покинул летом этого года.

После 18 игр Черноморец набрал 14 очков и располагается на 13 месте в турнирной таблице УПЛ. До спасительной 12 строчки — три балла.

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