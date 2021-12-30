Украина

Румынский специалист рассказал о текущем положении дел в чемпионате Украины.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился своим мнением о нынешнем уровне украинской Премьер-лиги и о том, как политическая ситуация в Украине влияет на развитие футбола.

"Уровень в чемпионате Украины сильно упал. Многие команды исчезли. Только сейчас они начинают возвращаться. Днепр это уже сделал, скоро в УПЛ вернется Металлист.

Люди, которые ушли из футбола, возвращаются. Тогда они сдались, потому что увидели, что Шахтер очень легко все выигрывает. Люди с возможностями вернулись. В следующем году будет очень сбалансированный чемпионат. Спустя пять лет появились другие команды, не на уровне предыдущих.

Конфликт Украины и России? Кто знает, что будет. Никто не знает. Все ждут, чтобы дела пошли вперед. Страсть людей к футболу неуклонно растет. Интерес очень высок.

Легионеры? Все зависит от того, что вы им предлагаете. Молодежь приезжает. Потому что им дают возможность играть, особенно в первых 4-5 командах, которые ведут борьбу за место в еврокубках.

В 2022 году давайте избавимся от этой пандемии раз и навсегда. Очевидно, есть психоз из-за возможного вооруженного конфликта в Украине, потому что есть постоянная угроза. Некоторые из лидеров не осознают это. Надеюсь, что люди будут сохранять энтузиазм, что бы ни случилось. Завтра будет новый день", – рассказал Луческу в интервью GSP.

Ранее сообщалось, что Луческу стал лучшим тренером УПЛ в 2021 году.