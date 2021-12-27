Украина

Румынский специалист получил награду от ВОФТ.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу стал лучшим в украинской Премьер-лиге в 2021 году, сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения футбольных тренеров.

В уходящем году румынский специалист привел киевлян к чемпионскому титулу в УПЛ, получив среднюю оценку 4,5. По ходу сезона опытный коуч 6 раз становился лучшим тренером тура.

В борьбе за эту награду 76-летний тренер обошел Виктора Скрипника из Зари и Игоря Йовичевича из Днепра-1.

Ранее сообщалось, что Луческу также стал лучшим тренером года в Румынии.