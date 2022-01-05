Украина

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Тренер вратарей Вадим Деонас покинул ПФК Львов.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному желанию. Отметим, что Деонас присоединился к львовянам в январе 2020 года. С тех пор специалист успел поработать с пятью главными тренерами команды.

ПФК Львов поблагодарил Деонаса за вклад в развитие клуба и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Ранее команду покинули центральные хавбеки Хамелюк и Сорокин.