Украина

Голкипер Вереса рассказал о том, как проводит отпуск.

Вратарь ровненского Вереса Богдан Когут рассказал о том, как проходит его зимний отпуск, а также поделился мыслями относительно возобновления чемпионата.

Украинский футболист поведал, что проводит каждый отпуск с семьей дома.

"Отпуск я всегда провожу дома во Львове. Ездили с семьей в Карпаты, мне там очень нравится. Часто собираемся с друзьями на игры в футбол, уже начинаю скучать по тренировкам.

Ожидаем тяжелые тренировки на зимнем сборе. Что касается второй части сезона, то выступить намерены не хуже, чем в первой", — приводит слова Когута официальный сайт Вереса.

Ранее стали известны планы ровненского клуба на зимний сбор.