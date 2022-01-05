Голкипер Вереса рассказал о том, как проводит отпуск.
богдан когут, фото верес
05 января 2022, 15:11
Вратарь ровненского Вереса Богдан Когут рассказал о том, как проходит его зимний отпуск, а также поделился мыслями относительно возобновления чемпионата.
Украинский футболист поведал, что проводит каждый отпуск с семьей дома.
"Отпуск я всегда провожу дома во Львове. Ездили с семьей в Карпаты, мне там очень нравится. Часто собираемся с друзьями на игры в футбол, уже начинаю скучать по тренировкам.
Ожидаем тяжелые тренировки на зимнем сборе. Что касается второй части сезона, то выступить намерены не хуже, чем в первой", — приводит слова Когута официальный сайт Вереса.
Ранее стали известны планы ровненского клуба на зимний сбор.